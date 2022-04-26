Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Кремль отреагировал на взрывы в Приднестровье

Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Кремль отреагировал на взрывы в Приднестровье

Associated Press

В Москве обеспокоены ситуацией в непризнанном Приднестровье.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал взрывы в Тирасполе возле так называемого "Министерства госбезопасности" непризнанного Приднестровья.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ.

"Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность", — заявил он.

Напомним, 25 апреля в Тирасполе раздались взрывы. Местные СМИ обнародовали фото и видео, на которых видны отстрелянные тубусы от лежащих на дороге гранатометов.

Накануне, 22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ генерал-майор Рустам Миннекаев озвучил планы по непризнанной ПМР. Он заявил, что у российской армии есть задача "установления полного контроля над Донбассом и югом Украины". После этого оккупанты должны пробить коридор в непризнанную ПМР.

Читайте также:

Россия хочет провести псевдореферендум для создания "ХНР", чтобы оправдать агрессию – британская разведка (на жестовом языке)

Россия хочет провести псевдореферендум для создания "ХНР", чтобы оправдать агрессию – британская разведка (на жестовом языке)
Следующая публикация