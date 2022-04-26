Кремль відреагував на вибухи у Придністров'ї

У Москві занепокоєні ситуацією у невизнаному Придністров'ї.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував вибухи в Тирасполі біля так званого "Міністерства держбезпеки" невизнаного Придністров'я.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.

"Ми дуже уважно спостерігаємо за тим, як там розвивається ситуація. Новини, які звідти надходять, викликають стурбованість", - заявив він.

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Нагадаємо, 25 квітня У Тирасполі пролунали вибухи. Місцеві ЗМІ оприлюднили фото та відео, на яких видно відстріляні тубуси від гранатометів, що лежать на дорозі.

Напередодні, 22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу РФ генерал-майор Рустам Міннекаєв озвучив плани щодо невизнаної ПМР. Він заявив, що російська армія має завдання "встановлення повного контролю над Донбасом та півднем України". Після цього окупанти мають пробити коридор у невизнану ПМР.

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