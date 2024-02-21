Не сушите мокрый iPhone в рисе: почему это может "убить" ваш смартфон

Сушение смартфона в рисе может быть опасно для самого устройства, так как частицы риса могут попасть в порты и забить их.

Сушить мокрые iPhone в рисе – может быть опасно. Компания призвала своих клиентов не использовать этот лайфхак для того, чтобы избавиться от влажности устройства.

Об этом идет речь в материале издания Business Insider.

Так, ранее по Сети “ходил” лайфхак, как высушить iPhon, если он попал в воду. Отмечалось, что для того, чтобы избавиться от влажности, его нужно положить на время в рис, который, якобы, должен вытащить воду.

Однако оказалось, что это может быть опасно для самого устройства, поскольку частицы риса могут попасть в порты и забить их. Также нельзя вставлять в отверстия телефона посторонние предметы или использовать внешний источник тепла.

Однако в компании дали несколько советов, как лучше поступить, если гаджет намочился. Говорят, что нужно постучать смартфон, чтобы из него получилось заявление жидкость, после чего положить его в сухое место на 30 минут. После этого попытаться его зарядить.

Если это не помогло, нужно дать ему больше времени, чтобы он полностью высох. Но если не помогло и это, то нужно обращаться к специалисту, чтобы он провел чистку или ремонт.

Напомним, что в Сети показали концепт следующего iPhone 16 с необычным дизайном.

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