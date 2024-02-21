Не сушіть мокрий iPhone в рисі: чому це може "вбити" ваш смартфон

Сушити смартфон у рисі може бути небезпечно для самого пристрою, оскільки частинки рису можуть потрапити у порти та забити їх.

Сушити мокрі iPhone в рисі - може бути небезпечно. Компанія закликала своїх клієнтів не використовувати цей лайфхак для того, аби позбутися вологості пристрою.

Про це йдеться в матеріалі видання Business Insider.

Так, раніше Мережею “ходив” лайфхак, як висушити iPhon, якщо він потрапив у воду. Зазначалося, що для того, аби позбутися вологості, його потрібно покласти на якийсь час в рис, який, начебто, повинен витягнути воду.

Проте виявилося, це може бути небезпечно для самого пристрою, оскільки частинки рису можуть потрапити у порти та забити їх. Також не можна вставляти в отвори телефону сторонні предмети чи використовувати зовнішнє джерело тепла.

Однак в компанії надали декілька порад, як краще вчинити, якщо гаджет намочився. Кажуть, що треба постукати смартфон, щоб з нього вийшла заява рідина, після чого покласти його в сухе місце на 30 хвилин. Вже після цього спробувати його зарядити.

Якщо це не допомогло, потрібно дати йому “більше часу”, щоб він повністю висохнув. Але якщо не допомогло і це, тоді потрібно звертатися до фахівця, щоб він провів чистку або ремонт.

Нагадаємо, що в Мережі показали концепт наступного iPhone 16 з незвичайним дизайном.

Читайте також: