Пионтковский назвал наиболее уязвимое место Путина

Российские власти будут продвигать для своих граждан нарратив, что они проиграли из-за предателей.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что будущие власти России обвинят Путина в проигрыше войны – и этого он боится больше всего.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

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"Знаете, в чем уязвимость Путина в этой ситуации? Мы уже видим нарратив, какой будущая власть России будет предлагать своему народу: мы героически боролись, но мы проиграли из предателей. Но этот нарратив намного легче предложить без Путина, добавив Путина, если не к предателям., то к виновникам этой войны. Путину этот нарратив будет невозможно выражать, потому что тот же Пригожин начинает свои заявления с того, что не мы придумали эту войну", — подчеркнул Пионтковский.

Как сообщалось ранее, в Кремле разворачивается очень серьезная внутриполитическая борьба между сторонниками Путина партией ЧВК "Вагнер". Одна из них выступает за ничью, другая – за капитуляцию. Такое мнение высказал Пионтковский.

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