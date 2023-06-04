С неба виднее, как выбить врага: пилоты вертолетов провели масштабные учения

Многие здешние вертолеты передали иностранные партнеры, они летчикам знакомы, поэтому они с нетерпением ждут поставки другой техники.

Украинские летчики проходят масштабные учения, оттачивают маневрирование в небе и пуски ракет. В течение нескольких дней они упражнялись в полетах с боевой стрельбой, говорится в ТСН.

В масштабных тренировках задействованы и летчики, и механики, и наводчики. Свои навыки на полигоне оттачивают на Ми-8 и Ми-24. “Основной вид этих тренировок – это наземная поддержка войск. Уничтожение наземных целей противника”, – говорят инструкторы.

У Алексея за плечами детский талисман и около двухсот боевых вылетов. На этих учениях он делится опытом как с молодыми пилотами, так и с давно не летавшими. "Мы просто их восстанавливаем, обучаем нюансам выполнения боевых задач, влетаем их", — рассказывает вертолетчик.

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На учениях летчики отрабатывают все полученные на войне навыки, а также учатся новому. "Отрабатываем новые тактические маневры для того, чтобы еще больше улучшить и научиться наносить, еще больше вреда нашему противнику", — говорит пилот Олег.

"Тренировались и группа боевого управления, сами летчики, также инженерно-технический состав, потому что единственная работа, единой команды — это залог успешного выполнения задачи", — убеждает командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Многие здешние вертолеты передали иностранные партнеры, они летчикам знакомы, поэтому они с нетерпением ждут поставки другой техники.

"Мы осваиваем любой тип техники, который у нас будет, и мы сможем на нем вести эффективно боевые действия", — убеждает военный летчик Василий.

Между тренировками – награждают лучших за то, что уничтожили врага и не допустили успешных его действий. Все быстро и без лишней помпезности, потому что их ждет небо, с которого уверяют летчики, видно как приблизить победу.

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