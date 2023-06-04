Пригожин заныл о потере некоторых позиций в районе Бахмута

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, чьи бойцы брали Бахмут, но таки не взяли, подтвердил информацию Минобороны Украины об определенном продвижении ВСУ на окраинах города.

Об этом сообщает его пресс-служба.

"Да, к сожалению, такая информация есть, что по какой-то причине подразделения, которые должны были находиться в садах, в которых мы ежедневно несли потери, но эту территорию мы содержали, несмотря на то, что там действительно было трудно закрепиться, но на сегодняшний день. день есть информация, что там уже выставлены наблюдательные посты ВСУ. А если это так, то ждите следующих шагов", — сказал он.

Ситуация в Бахмуте

В конце апреля "вагнеровцы" заявили о выходе из Бахмута. На их места якобы должны были зайти подразделения русской армии. Тогда заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что интенсивность наступательных действий окупантов на Бахмутском направлении существенно снизилась.

По состоянию на 4 июня, по данным Минобороны, в Бахмуте Донецкой области ситуация условно стабильная. Также в ведомстве подчеркнули, что украинские силы контролируют юго-западные окраины города, а "вагнеровцы" окончательно еще не покинули город.

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