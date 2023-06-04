Подоляк на примере Шебекино объяснил, что ждет Россию

Россиянам следует обратить внимание на происходящее в их стране.

События, происходящие в Шебекино, следует рассматривать в качестве будущего России.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Он отметил, что "на примере одного маленького города мы наблюдаем конец эпохи «путинской стабильности» и приговор двадцатилетней пародии на «сильную, пусть и вороватую руку", — заявил Подоляк.

Он заявил, что россиянам следует обратить внимание на происходящее в их стране.

"Тотальный обстрел российской армией жилых кварталов, агрессивное массовое мародерство, вымогательство денег за эвакуацию, насилие во всех проявлениях, беспредел криминальных банд, безвластие… А главное – тотальный информационный игнор. Ведь того, «чего не показали по телевизору», не существует – или не так ли?" – написал Подоляк.

Командиры РДК и "Легиона Свобода России" обратились к губернатору Белгородской области РФ и предложили встречу

Напомним, ранее сообщалось, что российские добровольцы назначили встречу губернатору Белгородской области Гладкову.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские добровольцы 4 июня заявили о том, что они заходят в пригород Шебекино в Белгородской области России.

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