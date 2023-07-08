Следующие парламентские выборы в Нидерландах пройдут в конце осени.
Правительство Нидерландов уходит в отставку из-за распада собственной коалиции.
Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте.
Отмечается, что причиной тому стала неспособность достичь соглашения по ограничению иммиграции.
В частности, партия политика пыталась усилить условия для предоставления убежища в стране, на что не согласились две другие правительственные партии.
"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что разногласия стали непреодолимыми", – сказал Рютте.
Следующие парламентские выборы в Нидерландах пройдут около ноября 2023 года.
Напомним, что накануне Палата представителей Нидерландов признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
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