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Правительство Нидерландов уходит в отставку

Правительство Нидерландов уходит в отставку

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
945
Время на прочтение
1 мин
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Правительство Нидерландов уходит в отставку

Правительство Нидерландов уходит в отставку

Следующие парламентские выборы в Нидерландах пройдут в конце осени.

Правительство Нидерландов уходит в отставку из-за распада собственной коалиции.

Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте.

Отмечается, что причиной тому стала неспособность достичь соглашения по ограничению иммиграции.

В частности, партия политика пыталась усилить условия для предоставления убежища в стране, на что не согласились две другие правительственные партии.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что разногласия стали непреодолимыми", – сказал Рютте.

Следующие парламентские выборы в Нидерландах пройдут около ноября 2023 года.

Напомним, что накануне Палата представителей Нидерландов признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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Дата публикации
Просмотры
945
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