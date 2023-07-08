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Уряд Нідерландів йде у відстаку

Уряд Нідерландів йде у відстаку

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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54
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Уряд Нідерландів йде у відстаку

Уряд Нідерландів йде у відставку

Наступні парламентські вибори у Нідерландах відбудуться наприкінці осені.

Уряд Нідерландів йде у відставку через розпад власної коаліції. 

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Марк Рютте.

Зазначається, що причиною цього стала нездатність досягти угоди щодо обмеження імміграції. 

Зокрема, партія політика намагалася посилити умови для надання притулку у країні, на що не погодилися дві інші урядущі партії.

"На жаль, ми змушені констатувати, що розбіжності стали непереборними", – сказав Рютте.

Наступні парламентські вибори у Нідерландах пройдуть приблизно у листопаді 2023 року.

Нагадаємо, що напередодні палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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Дата публікації
Перегляди
54
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