На Житомирщині у лікарні загадково помер 8-річний хлопчик

У Житомирській області правоохоронцям надійшло повідомлення від 50-річної жительки с. Ходаків про смерть її дитини, яка перебувала на лікуванні в обласній дитячій лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Житомирської області.

Попередньо встановлено, що 8-річного хлопчика ушпиталили до лікувального закладу 3 липня. Також у цій желікарні зі схожими проявами захворювання наразі перебуває і його старший брат. За словами матері дітей, погіршення їх стану здоров’я сталося після обробки хімікатами посівів на полях поблизу села, у якому вони проживають.

Тіло померлої дитини направлено для проведення судово-медичної експертизи. Також слідчі призначили низку інших експертних досліджень.

Наразі інших випадків отруєння серед жителів с. Ходаків не зафіксовано.

Нагадаємо, у Львівській області через удар електричним струмом загинув 12-річний хлопчик. Трагедія сталась під час рибалки.

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