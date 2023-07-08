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В Житомирской области в больнице загадочно умер 8-летний мальчик

В Житомирской области в больнице загадочно умер 8-летний мальчик

В больнице умер ребенок / Фото: pixabay.com

Полиция выясняет все причины инцидента.

В Житомирской области правоохранителям поступило сообщение от 50-летней жительницы с. Ходаков о смерти ее ребенка, который находился на лечении в областной детской больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

Предварительно установлено, что 8-летнего мальчика госпитализировали в лечебное учреждение 3 июля. Также в этой же больнице с похожими проявлениями заболевания находится и его старший брат. По словам матери детей, ухудшение их состояния здоровья произошло после обработки химикатами посевов на полях вблизи села, где они проживают.

Тело умершего ребенка направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Также следователи назначили ряд других экспертных исследований.

В настоящее время другие случаи отравления среди жителей с. Ходаки не зафиксированы.

Напомним, во Львовской области из-за удара электрическим током погиб 12-летний мальчик. Трагедия произошла во время рыбалки.

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