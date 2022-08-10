Правительство Японии ушло в отставку

Японское правительство в полном составе объявило об отставке.

Правительство Японии в полном составе объявило об отставке на заседании, состоявшемся 10 августа.

Об этом сообщает Kyodo.

Премьер-министр Фумио Кисида планирует провести перестановки в своем кабинете на фоне растущих экономических проблем в стране. Новый состав правительства будет объявлен в ближайшее время.

Японский премьер-министр стремится остановить снижение общественной поддержки и предотвратить любые сомнительные связи с религиозной группировкой "Церковь Объединения", которая оказалась в центре внимания из- за убийства бывшего премьера Синдзо Абэ.

Фумио выразил надежду, что кадровые изменения будут иметь положительное влияние. По его мнению, они должны были проложить путь к созданию администрации, которая занялась бы решением наибольших проблем послевоенной эпохи. Речь идет о COVID-19 и инфляции, войне России против Украины и усилении напряжения в Тайванском проливе.

Свою должность удалось сохранить правой руке Фумио, главному секретарю кабинета министров Мацуно Хирокадзу. Также должности продолжают занимать министры иностранных дел Хаяси Йосимаса и министр финансов Судзуки Шуничи.

Главными задачами нового правительства станут формирование бюджета на следующий год, государственные похороны Синдзо Абэ и пересмотр документов национальной безопасности и обороны.

Напомним, в воду Японии упали пять крылатых ракет, запущенных Китаем.

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