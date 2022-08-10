Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Уряд Японії пішов у відставку

Дата публікації
Перегляди
1455
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Уряд Японії пішов у відставку

Фото: Associated Press

Японський уряд у повному складі оголосив про відставку.

Уряд Японії у повному складі оголосив про відставку на засіданні, яке відбулося 10 серпня. 

Про це повідомляє Kyodo. 

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда планує провести перестановки у своєму кабінеті на тлі економічних проблем, що зростають у країні. Новий склад уряду буде оголошено найближчим часом. 

Японський премʼєр-міністр прагне зупинити зниження суспільної підтримки та запобігти будь-яким сумнівним звʼязкам із релігійним угрупованням "Церква Обʼєднання", яка опинилось у центрі уваги через убивство колишнього премʼєра Сіндзо Абе.

Фуміо висловив сподівання, що кадрові зміни матимуть позитивний вплив. На його думку, вони б мали прокласти шлях до створення адміністрації, яка б зайнялась розв'язанням найбільших проблем повоєнної епохи. Мовиться про COVID-19 й інфляцію, війну Росії проти України та посилення напруги у Тайванській протоці.

Свою посаду вдалось зберегти правій руці Фуміо, головному секретареві кабінету міністрів Мацуно Хірокадзу. Також посади продовжують обіймати міністри закордонних справ Хаясі Йосімаса та міністр фінансів Судзукі Шуничі.

Головними завданнями нового уряду стануть формування бюджету на наступний рік, державні похорони Сіндзо Абе та перегляд документів національної безпеки і оборони. 

Нагадаємо, у води Японії впали п'ять крилатих ракет, запущених Китаєм.

Читайте також:

Японія пішла під воду! Почалася евакуація! Є зниклі без вісти

Японія пішла під воду! Почалася евакуація! Є зниклі без вісти

Повʼязані теми:

Наступна публікація