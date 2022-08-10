Уряд Японії пішов у відставку

Японський уряд у повному складі оголосив про відставку.

Уряд Японії у повному складі оголосив про відставку на засіданні, яке відбулося 10 серпня.

Про це повідомляє Kyodo.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда планує провести перестановки у своєму кабінеті на тлі економічних проблем, що зростають у країні. Новий склад уряду буде оголошено найближчим часом.

Японський премʼєр-міністр прагне зупинити зниження суспільної підтримки та запобігти будь-яким сумнівним звʼязкам із релігійним угрупованням "Церква Обʼєднання", яка опинилось у центрі уваги через убивство колишнього премʼєра Сіндзо Абе.

Фуміо висловив сподівання, що кадрові зміни матимуть позитивний вплив. На його думку, вони б мали прокласти шлях до створення адміністрації, яка б зайнялась розв'язанням найбільших проблем повоєнної епохи. Мовиться про COVID-19 й інфляцію, війну Росії проти України та посилення напруги у Тайванській протоці.

Свою посаду вдалось зберегти правій руці Фуміо, головному секретареві кабінету міністрів Мацуно Хірокадзу. Також посади продовжують обіймати міністри закордонних справ Хаясі Йосімаса та міністр фінансів Судзукі Шуничі.

Головними завданнями нового уряду стануть формування бюджету на наступний рік, державні похорони Сіндзо Абе та перегляд документів національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, у води Японії впали п'ять крилатих ракет, запущених Китаєм.

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