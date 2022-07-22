Японія попередила про загрози з боку Росії та Китаю

Міністерство оборони Японії стурбоване військовою загрозою з боку Росії, а також тиском Китаю на Тайвань.

Японія показала річний звіт з безпеки, у якому цілий розділ присвятила вторгненню Росії до України. У країні вважають, що це може стати поганим прикладом для Китаю і сигналом про те, що "спроба змінити статус-кво силою є нібито прийнятною".

Про це повідомляє The Guardian.

У документі, опублікованому в п’ятницю, досліджується глобальний ландшафт безпеки та конкретні загрози для Японії. Зокрема, зазначається, що Росія може "ще більше зміцнити та поглибити відносини з Китаєм".

Японія попереджає, що Москва може все більше покладатися на свій ядерний потенціал як фактор стримування, що, у свою чергу, може означати зростання активності навколо Японії , де регулярно діють російські атомні підводні човни.

Також Міноборони Японії приділило багато уваги Тайваню, оскільки острів після початку війни в Україні активно працює над зміцненням своїх зусиль із самооборони.

Нагадаємо, Японія запровадила санкції проти декількох російських та білоруських компаній та офіційних осіб РФ через напад Росії на Україну. Також Японія заборонила імпорт золота з РФ.

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