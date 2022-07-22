Гайдай розповів, чи можна було б уникнути окупації Луганщини

Російській армії поки не вдалося вийти до адмінкордонів Луганщини, але майже вся територія області окупована.

Якби Україна отримала західну зброю на тиждень-два раніше, то теоретично можна було б уникнути окупації Луганщини. ЗСУ навіть могли б відбити навіть Сєвєродонецьк.

Таку думку висловив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в інтерв'ю УНІАН.

"Якби зброя прийшла раніше, то, в принципі, ми могли б відбити навіть Сєвєродонецьк. Проблема в тому, що у росіян величезна кількість радянської артилерії. Так, Росія вся іржава, застаріла та пафосна. Але десять старих танків — це все одно десять танків на полі бою. Людей і техніки у них дуже багато. Під артилерію у них цілі міста "забиті" снарядами", - каже він.

За словами Гайдая, окупанти зазвичай просто обстрілювали українські позиції - чотири години обстрілювали, один раз пішли в атаку. Втім, іноді їхній вогонь не припинявся і добу.

Голова ОВА наголошує, що без артилерії російські війська на полі бою "взагалі ніякі". До слова, вони знищували Сєвєродонецьк саме завдяки танкам та артилерії.

"Коли вони тільки заходили в Сєвєродонецьк, кадирівці, повіривши власній пропаганді про повне захоплення міста, закріпилися в готелі "Мир" та звідти знімали відео – розстрілювали повністю розбитий будинок з гранатометів, хоча наших там не було. Врешті, коли росіяни просунулись на кілька будинків чи одну вулицю, "гуляли" там, то попались на свою ж брехню – саме в ту частину міста зайшли наші підрозділи. Тоді загинуло дуже багато росіян, зокрема і самих кадировців, які просто не розуміли, що відбувається… Як показала практика, у вуличних боях вони постійно все програвали", - розповів Гайдай.

Нагадаємо, російський опозиціонер Михайло Касьянов вислови думку про те, що диктатор Володимир Путін хотів змінити владу у Києві і дійти до Одеси. Глава Кремля планував швидко провести свою "спецоперацію" в Україні.

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