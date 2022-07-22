Відомий український гурт відіграв концерт під землею у київському метро

За час війни станція київського метрополітену "Майдан Незалежості" стала майданчиком для виступів не лише українських, а й іноземних зірок.

Цього разу на платформі виступив відомий український гурт "Без Обмежень". Серед запрошених були військові, представники національної поліції, ДСНС, медики та волонтери. Зі сцени фронтмен гурту Сергій Танчинець привітав всіх присутніх та зробив зізнання:

"Слава Україні! Привіт рідні люди! Ви не уявляєте, як ми за вами скучили! Надзвичайно тішимося з того, що ми вас сьогодні бачимо! Бачимо ваші сяючі очі та усмішки. Низький уклін всім тим, хто фізично докладає максимум зусиль, щоб зберегти незалежність України та щодня наближає нашу перемогу. А вона буде наша. Бо з нами правда і з нами Бог", - сказав артист.

Під час годинного виступу гурт виконав народні хіти, такі як "Зорі запалали", "Буду з тобою", а також, пісні присвяченні військовим, Україні та сильним і незламним українським людям – "Вільні люди", "24/02", "Країна" та українську версію "Героям".

Телевізійну версію виступу гурту "Без Обмежень" та ексклюзивне інтерв'ю Сергія Танчинця можна подивитися в рамках національного телемарафону 24 липня о 21.00.

Нагадаємо, з першого дня масштабного вторгнення РФ на територію України гурт "Без Обмежень" активно займається волонтерською діяльністю. Сергій з учасниками гурт возив лікарські засоби до військових шпиталів, засоби гігієни та їжу для людей, які мають таку потребу, а також, за можливості, грає акустичні концерти для військових.

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