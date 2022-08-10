Герцогиня Кейт скопіювала образ принцеси Діани та підкорила всіх

Не секрет, що герцогиня Кембриджська часто з'являється на публіці в образах, що нагадують луки, в яких колись виходила у світ її покійна свекруха принцеса Діана. І Кейт за це не критикують, а, навпаки, захоплюються.

Так було і з сукнею в принт polka dot, коли герцогиня Кейт з'явилася в ній на королівських кінних перегонах Royal Ascot. Це вбрання від британського бренду Alessandra Rich за 1070 фунтів стерлінгів, його Кетрін доповнила коричневими туфлями-човниками із замші та солом'яним капелюхом з широкими пласкими полями та прикрасами з білих квітів.

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

Цей образ Кейт також доповнила сережками принцеси Діани. Ці сережки - комбінація двох пар сережок принцеси, перлинні підвіски в яких є знімними. Королівські шанувальники захопилися цим виходом Кетрін на перегонах.

Дуже схожий образ демонструвала на публіці і принцеса Уельська 1986 року. Тоді Діана та принц Чарльз відвідали Епсомське Дербі, що відбулося у червні 1986 року. Діана була одягнена в чорно-білу сукню в горох від Віктора Едельштейна, яку доповнила капелюхом у тон і білими туфлями і клатчем і перлинними сережками-підвісками.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як герцогиня Кейт змінила свою заручальну обручку з сапфіром, яка належала принцесі Діані.

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