"Путин устроит США Перл-Харбор" – генерал-лейтенант ВСУ

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко напомнил, что до начала полномасштабного вторжения в Украину армия России в конвенционном вооружении превосходила потенциал стран НАТО. Президент РФ Владимир Путин это знал, спекулировал этим и сегодня продолжает оказывать такое давление.

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

Романенко подчеркнул, что за два года войны Украина подарила странам Балтии, Польши, Румынии, Молдове и всем странам НАТО, а также США возможность лучше подготовиться к предстоящей войне.

"НАТО наращивает потенциал, и Путин уже понимает, что со всеми ими таскаться он уже не сможет. Именно поэтому ему нужна эта пауза с Украиной. Он уже перевел свою промышленность на военные рельсы, запускает новые производства. Сделает еще несколько "Крокусов" и еще больше сплотит ряды россиян. Готовых воевать с Европой будет еще больше. Так они и к Америке достанут. Если американцы будут и дальше вести себя так, они дождутся своего Перл-Харбора", — считает Игорь Романенко.

Хотя страны Запада смогли значительно увеличить свои возможности. Как отметил военный, "к сожалению, в США еще не появился свой Макрон, который заявил бы о намерении ввести войска в Украину".

"Штаты имеют все возможности помогать Украине. В США пытаются показать, что все сводится к позиции Конгресса, но это месседж для их избирателей, не для украинцев и не для специалистов, точно знающих, что президент США хоть сегодня может подписать документ о передаче боеприпасов Украине, вооружений, которые в США просто уничтожаются. Без Конгресса или чего-то еще. Президент США имеет на это право, но не делает", — резюмировал генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Нападение на Перл-Харбор – 7 декабря 1941 года американские военно-морская и воздушная базы, расположенные в окрестностях Перл-Харбора на острове Оаху, Гавайи, потерпели сокрушительную атаку со стороны Японии. Атака ознаменовала начало войны на Тихом океане между Японией и США. Главной целью нападения на Перл-Гарбор была нейтрализация тихоокеанского флота США для обеспечения свободы действий японской армии и флота в Юго-Восточной Азии.

Напомним, военный эксперт предупредил, что оккупанты планируют создать две армии для нового наступления уже весной.

Читайте также ведущие новости дня: