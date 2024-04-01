"Путін влаштує США Перл-Гарбор" – генерал-лейтенант ЗСУ

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко нагадав, що до початку повномасштабного вторгнення до України армія Росії у конвенційному озброєнні перевершувала потенціал країн НАТО. Президент РФ Володимир Путін це знав, спекулював цим і сьогодні продовжує здійснювати такий тиск.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.

Романенко наголосив, що за два роки війни Україна подарувала країнам Балтії, Польщі, Румунії, Молдові та всім країнам НАТО, а також США можливість краще підготуватися до майбутньої війни.

"НАТО нарощує потенціал, і Путін уже розуміє, що з усіма ними тягатися він уже не зможе. Саме тому йому потрібна ця пауза з Україною. Він уже перевів свою промисловість на військові рейки, запускає нові виробництва. Зробить ще кілька "Крокусів" і ще більше згуртує ряди росіян. Готових воювати з Європою буде ще більше. Так вони й до Америки дістануть. Якщо американці будуть і надалі поводитися так, вони дочекаються свого Перл-Гарбора", - вважає Ігор Романенко.

Хоча країни Заходу змогли значно збільшити свої можливості. Як зауважив військовий, "на жаль, у США ще не з'явився свій Макрон, який заявив би про намір ввести війська до України".

"Штати мають усі можливості допомагати Україні. У США намагаються показати, що все зводиться до позиції Конгресу, але це меседж для їхніх виборців, не для українців і не для фахівців, які точно знають, що президент США хоч сьогодні може підписати документ про передавання боєприпасів Україні, озброєнь, які в США просто знищуються. Без Конгресу чи ще чогось. Президент США має на це право, але не робить", - резюмував генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Напад на Перл-Гарбор – 7 грудня 1941 року американські військово-морська та повітряна бази, розташовані на околицях Перл-Гарбора на острові Оаху, Гаваї, зазнали нищівної атаки з боку Японії. Атака ознаменувала початок війни на Тихому океані між Японією та США. Головною метою нападу на Перл-Гарбор була нейтралізація тихоокеанського флоту США для забезпечення свободи дій японської армії і флоту в Південно-Східній Азії.

Нагадаємо, військовий експерт попередив, що окупанти планують створити дві армії для нового наступу вже весною.

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