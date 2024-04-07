Нардеп спрогнозировал, когда закон о мобилизации может вступить в силу

Новый законопроект о мобилизации может быть вынесен на голосование следующего заседания. В то время как вступить в силу он может уже в июне.

Об этом заявил народный депутат Украины Егор Чернев в интервью Эспрессо.

Сейчас мы прошли уже 4269 поправок, которые были поданы нашими коллегами, мы работаем и завтра будем работать над комитетскими правками. После этого, я думаю, что на это нам понадобится день-два не больше, после этого готовится финальная таблица, после — голосуется он в Комитете, делается вывод и направляется уже на Согласительный совет и Согласительный совет ставит его на повестку дня в зал парламента ", – отметил нардеп.

Он добавил, если не будет чего-то форс-мажорного законопроект о мобилизации будет вынесен на следующее заседание. Однако невозможно сказать, когда начнется голосование, учитывая количество поправок.

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"Каждый из депутатов имеет право поставить свою поправку на подтверждение, либо на голосование, либо просто проговорить, и это может занять время. Я надеюсь, что наши коллеги, очень их прошу, и мы с ними сейчас ведем переговоры, чтобы все же не задерживали этот законопроект, который нужен нашей стране, разработанный Министерством обороны по запросу Генерального штаба", — сказал он.

Напомним, президент Зеленский раскритиковал Раду из-за затягивания нового закона о мобилизации.

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