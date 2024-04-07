Нардеп спрогнозировал, когда закон о мобилизации может вступить в силу

Верховная Рада Украины должна принять во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации.
Новый законопроект о мобилизации может быть вынесен на голосование следующего заседания. В то время как вступить в силу он может уже в июне.
Об этом заявил народный депутат Украины Егор Чернев в интервью Эспрессо.
Сейчас мы прошли уже 4269 поправок, которые были поданы нашими коллегами, мы работаем и завтра будем работать над комитетскими правками. После этого, я думаю, что на это нам понадобится день-два не больше, после этого готовится финальная таблица, после — голосуется он в Комитете, делается вывод и направляется уже на Согласительный совет и Согласительный совет ставит его на повестку дня в зал парламента ", – отметил нардеп.
Он добавил, если не будет чего-то форс-мажорного законопроект о мобилизации будет вынесен на следующее заседание. Однако невозможно сказать, когда начнется голосование, учитывая количество поправок.
"Каждый из депутатов имеет право поставить свою поправку на подтверждение, либо на голосование, либо просто проговорить, и это может занять время. Я надеюсь, что наши коллеги, очень их прошу, и мы с ними сейчас ведем переговоры, чтобы все же не задерживали этот законопроект, который нужен нашей стране, разработанный Министерством обороны по запросу Генерального штаба", — сказал он.
Напомним, президент Зеленский раскритиковал Раду из-за затягивания нового закона о мобилизации.