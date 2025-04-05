Россия использует секс-игрушки и косметику для диверсий в Европе

Взрывчатка

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Поддельная косметика, массажные подушки и секс-игрушки — самодельная взрывчатка, которую используют российские агенты для терактов на территории Европы.

Об этом пишет Reuters .

Это одни из ключевых элементов вероятного диверсионного заговора, организованного Россией, приведшего к взрыву трех посылок на курьерских складах в Великобритании, Германии и Польше прошлым летом, — сообщил Reuters человек, знакомый с расследованием.

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В агентстве напомнили, что взрывы посылок произошли 19, 20 и 21 июля в британском городе Бирмингем, Лейпциге в Германии и недалеко от польской столицы Варшавы. Находившиеся в посылках подушки, косметика и секс-игрушки содержали самодельные взрывные устройства. Они были снабжены заранее установленными детонаторами, изготовленными из дешевых китайских электронных гаджетов, которые ранее использовались для отслеживания таких предметов, как потерянные ключи.

То, что выглядело как косметика, но на самом деле содержало гель, изготовленный из легковоспламеняющихся соединений, включая нитрометан. В этом замешана группа, финансируемая российским ГРУ, — сказал собеседник агентства.

Руководители европейских служб безопасности сообщили о «взрывающихся» посылках в октябре прошлого года, описав их как часть «гибридной войны», которую ведет Россия для «дестабилизации функционирования стран, поддерживающих Украину». Там также отметили связь с сильными пожарами на территории европейских стран и РФ.

«С войной в Украине эти атаки усилились, они участились. И они представляют опасность для всех европейцев», — сказал Нику Попеску, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Молдовы до начала прошлого года, а ныне заслуженный научный сотрудник аналитического центра Европейского совета по международным отношениям.

Как пишет агентство, российские кураторы часто вербуют местных преступников для осуществления своих планов, давая им базовые инструкции через Telegram и выплачивая каждому несколько тысяч евро за работу.

Напомним, СБУ задержала жителя Одессы, который по указанию российских кураторов изготовил взрывное устройство для теракта в отделении полиции.