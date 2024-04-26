Россия может "развалиться": Патрушев назвал причину

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что нелегальная миграция создает условия для развала страны.

Об этом он сказал на XII Международной встрече высоких представителей по безопасности в Санкт-Петербурге.

По словам Патрушева, спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов и временно перемещенных лиц "разрушают этноконфессиональный баланс и формируют предпосылки не только для смены границ, но и для распада стран".

"Нелегальная миграция тесно связана с террористическими угрозами, организованной преступностью, торговлей оружием, наркотиками, людьми и человеческими органами", — сказал Патрушев.

Напомним, доктор экономических наук Игорь Липсиц считает, что распад России может произойти по довольно легкой модели. Он отметил, что Россия как экономика всегда держалась на том, что западная ее часть является транзитным регионом, через который идут добываемые на востоке ресурсы. Так происходит экспорт в Европу, а оттуда товары поступают в Москву, через которую направляются в другие страны.

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