Росія може “розвалитися”: Патрушев назвав причину

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що нелегальна міграція створює умови для розвалу країни.

Про це він сказав на XII Міжнародній зустрічі високих представників з питань безпеки в Санкт-Петербурзі.

За словами Патрушева, спровоковані рукотворними кризами потоки мігрантів і тимчасово переміщених осіб “руйнують етноконфесійний баланс і формують передумови не тільки для зміни кордонів, а й для розпаду країн”.

“Нелегальна міграція тісно пов'язана з терористичними загрозами, організованою злочинністю, торгівлею зброєю, наркотиками, людьми і людськими органами”, — сказав Патрушев.

Нагадаємо, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц вважає, що розпад Росії може відбутися за досить легкої моделі. Він зазначив, що Росія як економіка завжди трималася на тому, що західна її частина є транзитним регіоном, через який йдуть ресурси, які видобуваються на сході. Так відбувається експорт до Європи, а звідти товари надходять до Москви, через яку прямують до інших країн.

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