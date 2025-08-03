Украинца арестовали за повреждение водозабора в Польше

Тюрьма. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

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В Польше арестован 36-летний украинец по подозрению в повреждении оборудования водозабора курортного города Сопота в Польше.

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на местную прокуратуру.

Его обвинили в проникновении в глубокую скважину «Новые Сарное Взгуже — Глибиново», расположенную в ландшафтном парке Тремостье, и уничтожение всей инфраструктуры.

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Задержанный в частности снял клапан скважины, что привело к нарушению работы части водопроводной сети по всему Сопоту.

За два дня до проникновения украинец с неизвестной целью похитил польское удостоверение личности.

Кроме того, мужчина признался, что в конце июня этого года также повредил электрические щитовые на приусадебных участках.

Украинец назвал странные мотивы своих поступков.

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Он объяснил, что причиной совершения инкриминируемых преступлений было желание решить выявленную им социальную проблему, а именно то, что люди проводят слишком много времени за электронными устройствами, игнорируя таким образом друг друга, а также бездомных.

Теперь он должен пройти психиатрическую экспертизу и экспертизу вменяемости.

Задержанному избрали меру пресечения в виде ареста на три месяца. Ему грозит до восьми лет лишения свободы за повреждение инфраструктуры.

Rzeczpospolita предположила, что инцидент с украинцем не обязательно является хулиганским поступком.

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По информации издания, делом заинтересовалось Агентство по внутренней безопасности (ABW). Это означает, что польская контрразведка расследует возможность саботажа по заказу российских спецслужб.

Напомним, недавно в Польше выдвинули обвинения офицеру иностранной военной разведки, занимавшемуся шпионской деятельностью на территории страны. Сообщалось, что задержанный является гражданином одного из азиатских государств, образовавшихся после распада СССР.