Українця арештували за пошкодження водозабору у Польщі

В'язниця. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

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У Польщі арештували 36-річного українця за підозрою у пошкодженні обладнання водозабору курортного міста Сопота в Польщі.

Про це повідомляє видання Rzeczpospolita з посиланням на місцеву прокуратуру.

Його звинуватили у проникненні до глибокої свердловини «Нові Сарне Взгуже — Глібінове», розташованої в ландшафтному парку Трьомастья, та знищенні всієї інфраструктури.

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Затриманий, зокрема, зняв клапан свердловини, що призвело до порушення роботи частини водопровідної мережі по всьому Сопоту.

За два дні до проникнення українець з невідомою метою викрав польське посвідчення особи.

Окрім того, чоловік зізнався, що наприкінці червня цього року також пошкодив електричні щитові на присадибних ділянках.

Українець назвав дивні мотиви своїх вчинків.

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Він пояснив, що причиною скоєння інкримінованих злочинів було бажання вирішити виявлену ним соціальну проблему, а саме те, що люди проводять забагато часу за електронними пристроями, ігноруючи таким чином одне одного, а також бездомних.

Тепер він повинен пройти психіатричну експертизу та експертизу осудності.

Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді арешту на три місяці. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі за пошкодження інфраструктури.

Rzeczpospolita припустила, що інцидент з українцем не обов’язково є хуліганським вчинком.

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За інформацією видання, справою зацікавилося Агентство внутрішньої безпеки (ABW). Це означає, що польська контррозвідка розслідує можливість саботажу на замовлення російських спецслужб.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі висунули звинувачення офіцеру іноземної військової розвідки, який займався шпигунською діяльністю на території країни. Повідомлялося, що затриманий є громадянином однієї з азійських держав, що утворилися після розпаду СРСР.