Это не диета: Эпифаний напомнил о важном посте и христианском празднике в августе

Начался Успенский пост / © pixabay.com

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В церкви в течение года существует несколько важных постов. Основные и великие посты — в канун Рождества и Воскресения Господня, Пасхи. Но не только они. Накануне Успения Божией Матери церковь установила двухнедельный пост, чтобы люди как можно лучше подготовились. Так что с 1 августа продолжается Успенский.

О правилах соблюдения поста рассказал предстоятель Православной Церкви Украины (ВТО) митрополит Эпифаний в эксклюзивном интервью ТСН.

«Даже с точки зрения медицины мы знаем о том, что человек должен частично ограничивать себя, потому постоянное потребление мяса и тяжелых жирных продуктов неполезно для здоровья. Однако пост имеет духовную составляющую. Если он сочетается с молитвой, добрыми делами, чтением духовной литературы… Много есть разных составляющих», — подчеркнул предстоятель Православной Церкви Украины (ВТО).

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О том, что такое пост и правила его соблюдения

Эпифаний подчеркнул, что правила как Успенского, так и любого другого поста содержат не только отказ от какой-либо определенной пищи, но и комплексную работу человека над собой — над своим духовным и физическим здоровьем.

«Вот, например, сколько раз мы потребляем пищу в течение дня?.. Несколько раз для того, чтобы поддерживать наши физические силы. А сколько мы уделяем внимание нашей душе в течение дня?.. Мы молимся постоянно, вспоминаем… Душа тоже нуждается в этой духовной пище. Как тело повседневно несколько раз, так и наша душа нуждается в этой поддержке. И церковь постоянно напоминает: остановись, есть время, нужно уделить внимание духовной составляющей, душе своей», — подчеркнул митрополит Эпифаний.

По словам Эпифании, началом поста можно считать доброе, полезное дело — помощь своему ближнему, проявление любви.

«Это уже начало поста», — добавил он.

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Соблюдение поста — это не диета

Эпифаний заметил, что люди обычно забывают о главном во время поста.

«Почему-то так произошло в сознании людей, будто пост касается чисто еды. Ограничить себя, ничего не есть… Но это не соответствует действительности. Пост — это не диета. Да, не диета, но это ограничение для того, чтобы восстановить и физические, и духовные силы», — сказал митрополит.

Отметим, что один из важнейших постов — Успенский — завершается с церковным праздником Успения Божией Матери, который по новому лианскому календарю отмечаем 15 августа.

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