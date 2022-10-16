В Беларуси МЧСовцам выделили оружие и проверяют укрытие

В Беларуси режим Лукашенко продолжает нагнетать истерию по поводу подготовки населения к войне.

В Беларуси части сотрудников МЧС выделили оружие, чтобы "защищать отечество" в случае боевых действий.

Об этом заявил так называемый "глава МЧС" Беларуси Вадим Синявский в интервью телеканалу ОНТ.

"Все то вооружение, которое было запланировано, получено в Министерстве обороны и размещено в наших комнатах для хранения оружия... Осуществлен расчет, обучение личного состава... В случае необходимости активно участвовать в тех или иных вопросах, связанных с защитой своего отечества, эти расчеты доведены до министерства внутренних дел и до начальников УВД на региональном уровне, а также вооруженных сил – в случае необходимости, также будут формироваться расчеты для участия в соответствующих действиях", – сказал Синявский.

Также он сообщил, что в Беларуси имеется более 5000 различных закрытых сооружений, которые можно использовать для укрытия населения в случае ракетных ударов. Проводится проверка оповещения населения о возможных угрозах.

"И вторая история – эвакуация в случае уже непосредственного возникновения чрезвычайной ситуации. Тренируем наши силы, средства, чтобы оперативно можно было организовать при необходимости эту эвакуацию", – подытожил приспешник Лукашенко.

Угроза из Беларуси

Украинская разведка считает, что Путин пытается вовлечь белорусов в войну против Украины. У украинской границы находится 6 белорусских батальонов.

В Генштабе ВСУ рассказали, что Россия опустошает военные белорусские склады в поиске дополнительных ресурсов для ведения войны. Эшелон с белорусскими танками отправили в Донецк, а эшелон с "Уралами" – в Луганск.

Лукашенко по просьбе Путина уже разоружает свое государство, поэтому наступление Беларуси на Украину с каждым днем становится менее вероятным, считает политический эксперт Дмитрий Васильев.