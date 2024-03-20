В Греции упал истребитель F-16 – подробности

В Греции 20 марта истребитель Военно-воздушных сил страны F-16 (вариант Block 52+) упал в море возле острова Псатура в северной части Эгейского моря.

Об этом сообщает издание Ekathimerini.

Пилоту военного самолета удалось катапультироваться. Его нашли и доставили в больницу вертолетом.

Истребитель F-16, принадлежащий 337-й эскадрилье 110-го истребительного авиаполка Греции, выполнял тренировочный полет, говорится в пресс-релизе ВВС Греции.

Власти страны отправили на место аварии вертолеты Super Puma и Sikorsky S70 из города Марафон, самолет Canadair из Салоник и фрегат Aegeus, которому помогала береговая охрана.

Напомним, Дания планирует первой поставить F-16 в Украину уже этим летом.

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