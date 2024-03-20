У Греції впав винищувач F-16 – подробиці

Винищувач F-16 впав у море.

У Греції 20 березня винищувач Військово-повітряних сил країни F-16 (варіант Block 52+) впав у море біля острова Псатура у північній частині Егейського моря.

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

Пілоту військового літака вдалось катапультуватися. Його знайшли та доставили до лікарні гелікоптером.

Винищувач F-16, який належить 337-й ескадрильї 110-го винищувального авіаполку Греції, виконував тренувальний політ, йдеться у пресрелізі ВПС Греції.

Влада країни відправила на місце аварії гелікоптери Super Puma та Sikorsky S70 із міста Марафон, літак Canadair із Салонік та фрегат Aegeus, якому допомагала берегова охорона.

Нагадаємо, Данія планує першою поставити F-16 до України вже цього літа.

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