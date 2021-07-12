В Испании рекордная жара: температура достигла +44

Жару принесло из Африки.

Рекордная жара царит в Испании: на юге страны столбики термометров днем достигают +44.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 12 июля.

Местные жители говорят, что выйти из дома могут разве рано утром или поздно вечером. Тогда еще можно перенести удушье. Зато днем находиться на улице просто невыносимо.

Синоптики объясняют, что такую жару принесло из Африки. Они также предупреждают, что будет еще жарче: к +47. Впрочем, протириматись такая жара имеет, по прогнозам, недолго.

Новости мира: в Испании зафиксировали рекордную жару

Как сообщалось, запад США охватила аномальная жара, которая привела к ряду масштабных лесных пожаров и смертельной авиакатастрофы. Заметим, что в Долине Смерти в пятницу и субботу зафиксировали 54 и 53 градуса по Цельсию соответственно. Это самые высокие показатели в регионе с июля 1913 года, когда температура достигла 57 градусов по Цельсию.

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