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В Молдове хотят отменить празднование Дня победы 9 мая

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В Молдове хотят отменить празднование Дня победы 9 мая

В парламенте Молдавии может быть отменено День победы 9 мая. / Фото: Associated Press

В парламенте зарегистрировали законопроект о переименовании Дня победы.

Депутаты от молдавской партии "Действие и солидарность" (PAS) зарегистрировали законопроект о переименовании Дня победы 9 мая в День памяти и отмечать его 8 мая.

Об этом сообщает издание NewsMaker.

Депутаты PAS предлагают переименовать День победы в День памяти и примирение в память о погибших во Второй мировой войне. Отмечается, что мероприятия в Молдове, как и в странах Европы, пройдут 8 мая. Инициативу "Действия и солидарности" обсудят на заседании парламента 25 мая.

Авторы законопроекта считают, что стране важно перейти к "интерпретации и восприятию без сопутствующей идеологии некоторых исторических событий, связанных со Второй мировой войной, в молдавском обществе". Вместе с тем отмечается, что документ не ставит своей целью гармонизацию национального законодательства с законодательством Европейского Союза.

Напомним, премьер-министр Румынии   Николае Чуке инициировал перенос празднования Дня победы с 9 на 8 мая. Мол, сейчас такие меры превратились в пропагандистский повод для поддержки действий агрессорки России в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
50
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