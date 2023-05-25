В Белгородской области РФ нашли авиабомбу весом пол тонны

В России недалеко от границы с Украиной нашли авиабомбу, которую преимущественно используют Воздушно-космические силы РФ.

В Белгородской области России была найдена советская авиабомба ФАБ-500.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

"Авиабомбу ФАБ-500 нашли в поле у села Калинино в Белгородской области в 23 км от границы с Украиной", — говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывчатку обнаружили всего в 300 метрах от ближайших домов.

"Сейчас территорию оцепили и поставили рядом охрану. Обезвредить находку планируют сегодня днем", — пишет издание.

Напомним, во временно оккупированном Енакиево на Донетчине российская авиабомба сорвалась с самолета и упала на гражданские дома.

Читайте также: