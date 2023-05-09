В Румынии хотят перенести празднование Дня победы на 8 мая

Сегодня празднование превратилось в пропагандистский повод для поддержки действий РФ.

Премьер-министр Румынии Николае Чуке инициировал перенос празднования Дня победы с 9 на 8 мая. Мол, сейчас такие меры превратились в пропагандистский повод для поддержки действий агрессорки России в Украине.

Об этом со ссылкой на заявление румынского премьера сообщает DIGI24.

Чуке отметил, что поражение нацистской Германии означало для Европы падение тоталитарного, преступного, экстремистского режима.

"Чтобы отразить подлинный символизм капитуляции нацистской Германии, я инициирую шаги по признанию 8 мая официальной датой празднования в Румынии вместе с нашими трансатлантическими партнерами", — говорится в заявлении главы правительства Румынии.

По его словам, историческая правда была искажена, ведь игнорируется роль других стран в победе над фашизмом.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы совместно с Европейским союзом.

Глава государства также объяснил, почему украинцы 9 мая будут праздновать День Европы, а не День победы, как это было раньше. Он подчеркнул, что сейчас, как и 80 лет назад, Украина снова страдает войной и именно Европа нам помогает противостоять российской агрессии.

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