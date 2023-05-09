В Москве вдруг отменили воздушную часть "парада победы"

На Красной площади отменили воздушную часть парада победы.
Сегодня, 9 мая, в России продолжаются "парады победы". Однако в Москве вдруг отменили воздушную часть празднований.
Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.
"Воздушная часть парада Победы на Красной площади в Москве отменена", — говорится в сообщении.
Что стало причиной такого решения – неизвестно.
Кроме того, в параде на Красной площади приняли участие только один музейный танк Т-34 1940-х годов и десяток БМП.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин прибыл на главную площадь Москвы для выступления на "параде победы" со своим чемоданчиком.
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