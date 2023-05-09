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В Москве вдруг отменили воздушную часть "парада победы"

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
4343
Время на прочтение
1 мин
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В Москве вдруг отменили воздушную часть "парада победы"

В Москве 9 мая отменили воздушную часть парада на Красной площади / Фото: Associated Press

На Красной площади отменили воздушную часть парада победы.

Сегодня, 9 мая, в России продолжаются "парады победы". Однако в Москве вдруг отменили воздушную часть празднований.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

"Воздушная часть парада Победы на Красной площади в Москве отменена", — говорится в сообщении.

Что стало причиной такого решения – неизвестно.

Кроме того, в параде на Красной площади приняли участие только один музейный танк Т-34 1940-х годов и десяток БМП.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин прибыл на главную площадь Москвы для выступления на "параде победы" со своим чемоданчиком.

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Дата публикации
Просмотры
4343
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