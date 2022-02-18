В нескольких странах Европы бурлит ненастье: есть погибшие

Ветер валит деревья и обрывает провода.

Несколько стран Европы страдают от серии мощных штормов.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 18 февраля.

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Великобритания, которой только что промчался ураган, ожидает новый ураган — самый сильный за последние годы. Поэтому миллионы людей власти призывают не покидать дома, потому что ожидаются порывы ветра со скоростью 150 километров в час. Ненастье может оборвать линии электропередач, повредить дома и остановить железнодорожное сообщение.

Мощные штормы накануне унесли две человеческие жизни в Польше. В Кракове погибли два строителя, на которых упал стран. В стране разрушены десятки домов, чрезвычайники совершили полторы тысячи вызовов.

Ненастье не утихает в Европе: сразу несколько стран страдают от серии мощных штормов

Между тем, в Германии, где сообщают о перебоях в транспортном сообщении, закрыты школы. Кроме того, тысячи людей без света. Впрочем, в стране сегодня ждут нового шторма.

Как сообщалось, в Бразилии строительство метро едва не завершилось крушением: на дороге образовалась пропасть. Во время раскапывания тоннеля обрушилась большая часть скоростной дороги. Спасатели говорят, чудом удалось избежать жертв. Никто из полусотни строителей, находившихся на месте обвала, не пострадали.