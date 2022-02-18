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У кількох країнах Європи вирує негода: є загиблі

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У кількох країнах Європи вирує негода: є загиблі

Associated Press

Вітер валить дерева і обриває дроти.

Кілька країн Європи потерпають від серії потужних штормів.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 18 лютого.

Велика Британія, якою щойно промчав буревій, очікує на новий ураган - найсильніший за останні роки. Тож мільйони людей влада закликає не залишати домівок, бо очікуються пориви вітру зі швидкістю 150 кілометрів за годину. Негода може пообривати лінії електропередач, пошкодити будинки і зупинити залізничне сполучення.

Потужні шторми напередодні забрали два людських життя у Польщі. У Кракові загинули двоє будівельників, на яких впав країн. У країні зруйновано десятки будинків, надзвичайники здійснили півтори тисячі викликів. 

Негода не вщухає у Європі: одразу кілька країн потерпають від серії потужних штормів

Негода не вщухає у Європі: одразу кілька країн потерпають від серії потужних штормів

Тим часом у Німеччині, де повідомляють про перебої у транспортному сполученні, закриті школи. Крім того, тисячі людей без світла. Утім, в країні сьогодні чекають на новий шторм.

Як повідомлялося, у Бразилії будівництво метро ледь не завершилося катастрофою: на дорозі утворилася прірва. Під час розкопування тунелю обвалилася велика частина швидкісної дороги. Рятувальники кажуть, дивом вдалося уникнути жертв. Ніхто із пів сотні будівельників, які були на місці обвалу, не постраждали.

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