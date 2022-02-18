На Донбасі бойовики 60 разів відкривали вогонь: де зафіксовано обстріли

На Донбасі бойовики 60 разів відкривали вогонь: де зафіксовано обстріли

Окупанти застосовували важке озброєння.

Минулої доби, 17 лютого, на Донбасі російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів.

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З власних джерел у Генштабі ТСН.ua повідомили, що втрати російсько-окупаційних військ за минулу добу склали 3 особи: санітарні (300 поранених), (3 - 6 омсп 2 АК, небойові, обставини уточнюються).

Як повідомили у пресцентрі штабу ООС у ранковому зведенні, російські окупанти гатили з артилерії 122-го калібру, мінометів 120-го та 82-го калібрів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння танків, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, обстріли фіксували поблизу Новотошківського, Водяного, Трудівського, Старогнатівки, Лобачевого, Південного, Майорська, Новоселівки Другої, Луганського, Старого Айдара, Мар'їнки, Світлодарська, Троїцького, Попасної, Зайцевого, Новозванівки, Станиці Луганської, Пісків, Авдіївки, Широкиного та інших населених пунктів.

Також на Донеччині зафіксували проліт БПЛА окупантів, ймовірно "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування.

"Від дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один – бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого – задовільний", – повідомили у штабі.

Від початку 18 лютого російські окупанти шість разів відкривали вогонь.

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Нагадаємо, 17 лютого російські бойовики влаштували кілька десятків обстрілів на Донбасі, зокрема обстріляли будівлю дитсадка у Станиці Луганській. В той момент малеча перебувала в дитсадку, але не постраждала. Водночас дві жінки зазнали контузій. Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що правоохоронці відкрили справу за фактом обстрілу дитсадка у Станиці Луганській за статтею 438 Кримінального кодексу – Порушення законів та звичаїв війни.