Обстріли дитсадка та школи на Донбасі: СБУ відкрила кримінальні провадження

Обстріли дитсадка та школи на Донбасі: СБУ відкрила кримінальні провадження

Бойовики вели прицільний вогонь із використанням снарядів калібру 120 та 152 мм.

За фактами обстрілів зі сторони проросійських бойовиків селищ Станиця Луганська та Врубівка, внаслідок яких було пошкоджено дитсадок та школу, слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування.

Про це у четвер, 17 лютого, повідомили у пресслужбі СБУ.

Наразі встановлено, що цього дня близько 9 ранку російські найманці обстріляли Станицю Луганську із великокаліберної артилерії та мінометів. У результаті пошкоджено військову техніку та об’єкти цивільної інфраструктури.

“Один із снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час знаходились діти із вихователями. Діти не постраждали лише тому, що перебували на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників дошкільного закладу отримали контузії та доставлені до лікарні”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, обстріл тривав близько 40 хвилин. Бойовики вели прицільний вогонь із використанням снарядів калібру 120 та 152 мм.

Через півтори години після цього ще один артилерійський удар бойовики нанесли по селищу Врубівка Сєвєродонецького району.

“Обстрілом пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебувало 30 учнів та 14 освітян. Діти та дорослі були змушені рятуватись у підвалі школи”, - повідомили в СБУ.

Внаслідок влучання снарядів у газогін без газопостачання залишилося 70 квартир у багатоповерхівках та 96 приватних осель. Також обстрілом пошкоджено житловий будинок у Врубівці.

Оперативно-слідчі групи СБУ допитують свідків, очевидців та постраждалих від ворожих атак, вивчають та документують обставини злочинів окупантів.

Нагадаємо, російські ЗМІ вже почали активно поширювати неправдиву інформацію про те, що це нібито українські військові обстріляли дитячий садок.

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