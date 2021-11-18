В Пакистане разрешили кастрировать насильников-рецидивистов

Закон был принят после массовых протестов.

Пакистанские депутаты приняли новый закон о борьбе с насильниками- рецидивистами, разрешая применение химической кастрации.

Об этом сообщает CNN.

Законодатели приняли проект на фоне массовых протестов из-за изнасилованных женщин и детей, требовавших обеспечить справедливость для жертв сексуального насилия.

Теперь пакистанское правительство должно создать по всей стране специальные суды для ускорения разбирательств по делам о насилии.

Признанные виновными в групповом изнасиловании люди будут приговорены к смертной казни или пожизненному заключению.

Химическая кастрация – это введение медпрепаратов, уменьшающих либидо и сексуальную активность.

Напомним, недавно в Индии вспыхнули массовые протесты из-за жуткого убийства 9-летней девочки: ребенок был изнасилован индуистским священником и тремя другими мужчинами, после чего его убили и насильно кремировали.

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