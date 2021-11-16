В России трое подростков по очереди изнасиловали 13-летнюю девочку

В России трое подростков по очереди изнасиловали 13-летнюю девочку

Обидчиков школьницы могут приговорить к лишению свободы сроком от двенадцати до двадцати лет.

Трое подростков подозреваются в изнасиловании 13-летней школьницы из Новосибирской области в России. Уже открыто уголовное дело и ведется следствие.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК Российской Федерации в Новосибирской области.

Как отмечает следствие, начато уголовное дело по факту изнасилования "потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".

"В настоящее время следователями допрошены подозреваемые, малолетняя потерпевшая и ее законный представитель, назначены необходимые экспертизы", — говорится в сообщении.

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

По информации МК, инцидент произошел в поселке Чистоозерное. 11 ноября с заявлением об изнасиловании в районную полицию обратилась мать 13-летней школьницы.

В заявлении говорится об обстоятельствах изнасилования. Так, накануне девочка находилась в одном из частных домов вместе с двумя девятиклассниками и восьмиклассниками. Сообщается, что подростки изнасиловали девочку поочередно в летней кухне дома.

Напомним, в Харькове иностранец изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Гражданина Азербайджана приговорили к 12 годам тюрьмы.

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