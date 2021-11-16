У Росії троє підлітків по черзі зґвалтували 13-річну дівчинку

У Росії троє підлітків по черзі зґвалтували 13-річну дівчинку

Кривдників школярки можуть засудити до позбавлення волі терміном від дванадцяти до двадцяти років.

Трьох підлітків підозрюють у згвалтування 13-річної школярки з Новосибірської області в Росії. Уже відкрито кримінальне провадження і триває слідство.

Про це повідомляє прес-служба Слідчого управління СК Російської Федерації в Новосибірській області.

Як зазначає слідство, почато кримінальне провадження за фактом зґвалтування "потерпілої, яка не досягла чотирнадцятирічного віку".

"Зараз слідчими допитані підозрювані, малолітня потерпіла і її законний представник, призначені необхідні експертизи", - йдеться в повідомленні.

Обвинуваченим загрожує позбавлення волі терміном від дванадцяти до двадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до двадцяти років або без такого і з обмеженням волі строком до двох років.

За інформацією МК, інцидент стався в селищі Чистоозерне. 11 листопада із заявою про згвалтування в районну поліцію звернулася мати 13-річної школярки.

У заяві йдеться про обставини зґвалтування. Так, напередодні дівчинка перебувала в одному з приватних будинків разом з двома дев'ятикласниками та восьмикласником. Повідомляється, що підлітки згвалтували дівчинку по черзі в літній кухні будинку.

Нагадаємо, у Харкові іноземець зґвалтував неповнолітню дівчинку. За громадянина Азербайджану засудили до 12 років в'язниці.

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