У Пакистані дозволили каструвати ґвалтівників-рецидивістів

Закон прийняли після масових протестів.

Пакистанські депутати прийняли новий закон про боротьбу з ґвалтівниками-рецидивістами, дозволяючи застосування хімічної кастрації.

Про це повідомляє CNN.

Законодавці прийняли проєкт на тлі масових протестів через зґвалтованих жінок і дітей, які вимагали забезпечити справедливість для жертв сексуального насильства.

Тепер пакистанський уряд має створити у всій країні спеціальні суди для прискорення розглядів у справах про насильство.

Визнані винними в груповому зґвалтуванні люди будуть засуджені до смертної кари або довічного ув'язнення.

Хімічна кастрація - це введення медпрепаратів, що зменшують лібідо і сексуальну активність.

Нагадаємо, нещодавно в Індії спалахнули масові протести через моторошне вбивство 9-річної дівчинки: дитина була зґвалтована індуїстським священником та трьома іншими чоловіками, після чого її вбили та насильно кремували.

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