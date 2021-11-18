У Пакистані дозволили каструвати ґвалтівників-рецидивістів

Закон прийняли після масових протестів.
Пакистанські депутати прийняли новий закон про боротьбу з ґвалтівниками-рецидивістами, дозволяючи застосування хімічної кастрації.
Про це повідомляє CNN.
Законодавці прийняли проєкт на тлі масових протестів через зґвалтованих жінок і дітей, які вимагали забезпечити справедливість для жертв сексуального насильства.
Тепер пакистанський уряд має створити у всій країні спеціальні суди для прискорення розглядів у справах про насильство.
Визнані винними в груповому зґвалтуванні люди будуть засуджені до смертної кари або довічного ув'язнення.
Хімічна кастрація - це введення медпрепаратів, що зменшують лібідо і сексуальну активність.
Нагадаємо, нещодавно в Індії спалахнули масові протести через моторошне вбивство 9-річної дівчинки: дитина була зґвалтована індуїстським священником та трьома іншими чоловіками, після чого її вбили та насильно кремували.
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