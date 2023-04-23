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В Польше мужчина пришел в ресторан и умер

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
769
Время на прочтение
1 мин
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В Польше мужчина пришел в ресторан и умер

В Польше мужчина пришел в ресторан и скончался. / Фото: pixabay.com

Мужчина подавился едой и умер.

В Польше 50-летний мужчина пришел в ресторан, расположенный на острове Жертница (центр Гданьска) и умер, подавившись едой.

Об этом пишет издание In Poland.

Трагический случай произошел в пятницу вечером, 21 апреля, в одном из ресторанов по улице Хмельницкой. Полиция получила сообщение о смерти мужчины около 20 часов.

Точные обстоятельства этой трагедии выясняются. Тело мужчины доставлено в отделение судебно-медицинской экспертизы для проведения вскрытия.

Напомним, в Польше мужчина более 100 раз пытался получить водительские права.

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Дата публикации
Просмотры
769
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