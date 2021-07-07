В России начали вакцинацию подростков "Спутником V"

Первый компонент вакцины от COVID-19 получило 11 подростков
Первые 11 подростков, принимающих участие в исследованиях вакцины против COVID-19 "Спутник V" в российской столице, получили компонент препарата.
Об этом пишет "Интерфакс".
Осложнений у них не фиксируют, уверяет главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главврач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.
До введения вакцины дети прошли отбор, который включал в себя изучение их медицинской документации и ряд обследований состояния здоровья.
Первый компонент вакцины от COVID-19 получило 11 подростков, всего здесь планируют привить 50 человек. А общее число участников исследования на базе двух детских больниц в Москве равняется 100.
В настоящее время для массовой вакцинации в России используется четыре вакцины.
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