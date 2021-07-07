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В Грузии на ЛГБТ-акции снова произошла стычка

В Грузии на ЛГБТ-акции снова произошла стычка

Associated Press

Правоохранители пытаются нейтрализовать ситуацию живой цепью.

В Тбилиси перед зданием парламента на проспекте Руставели началось противостояние. 

Об этом пишет "Эхо Кавказа". 

Перед зданием парламента на проспекте Руставели проходит "молчаливая акция", на которой присутствуют представители оппозиционных партий и неправительственных организаций. Цель акции - дистанцироваться от насильственных событий на проспекте Руставели 5 июля. К акции присоединились представители "Тбилиси Прайда", которые вчера не смогли провести "Марш достоинства".

А противники "Тбилиси Прайда" проводят акцию перед церковью Кашвети на проспекте Руставели, где в какой-то момент произошла стычка.

Противники "Тбилиси Прайда", собравшиеся перед церковью Кашвети, пытаются прорвать полицейский кордон и переместиться к зданию парламента.

Ситуация обострилась после того, как участники акции перед зданием парламента развернули флаг ЛГБТ и пустили дым в цвета флага ЛГБТ.

Правоохранители пытаются нейтрализовать ситуацию живой цепью. Полиция уже вывезла на машинах с территории несколько лиц. Задержаны несколько участников акции. Пока их точное количество неизвестно.

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