В ОРДЛО раздали 630 тысяч российских паспортов: зачем

По мнению секретаря СНБО, российские власти раздают паспорта, чтобы получить дополнительные 500 тысяч голосов на выборах в Госдуму осенью этого года.
6 июля стало известно, что жителям оккупированных частей Луганской и Донецкой областей раздали 630 тыс. российских паспортов.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью на 24 телеканале.
"На территории Луганской и Донецкой областей роздано 630 тысяч российских паспортов", — сказал секретарь СНБО.
Данилов отметил, что власти Украины не могут влиять на этот процесс:
"Они хотят, чтобы мы провели выборы, но гражданином какой страны он будет считаться, когда будет идти на выборы по украинским законам?" — сказал Данилов.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 100 украинцев. Данные граждане находятся под санкциями, которые ранее ввело Министерство финансов США. Санкции были введены на последнем заседании СНБО.