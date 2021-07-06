СНБО ввел санкции против 100 украинцев: подробности

Санкции были введены на последнем заседании СНБО.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 100 украинцев. Данные граждане находятся под санкциями, которые ранее ввело Министерство финансов США.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью на 24 телеканале.

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Алексей Данилов отметил, что санкции США были наложены на 134 граждан Украины, 130 из них — попали под ограничения Минфина.

"Установлено, что из 130 человек, которые под санкциями Минфина, 127 живы и здоровы, а 3 умерли. Относительно 100 из этих людей СНБО ввел санкции. В отношении остальных, мы получаем дополнительную информацию", — сказал Данилов.

Напомним, СБУ заблокировала активы 174 "компаний-контрабандистов" из списка СНБО. В первом полугодии по материалам СБУ было наложено 18,7 миллиона гривен штрафов за контрабанду.

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