Италия - Испания: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Евро-2020

Текстовый репортаж первого полуфинала Чемпионата Европы.

Во вторник, 6 июля, сборные Италии и Испании сойдутся в борьбе за путевку в финал Евро-2020.

Полуфинальный поединок состоится в Лондоне на арене "Уэмбли". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Италия - Испания.

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Сильнейший в матче Италия - Испания в финале сыграет с победителем второго полуфинала Англия - Дания, который запланирован 7 июля (22:00) на "Уэмбли".

На пути в полуфинал итальянцы в плей-офф прошли Австрию, вырвав победу экстра-тайме (2:1) и победили Бельгию (2:1).

"Красная фурия" в 1/8 финала драматично обыграла в овертайме Хорватию (5:3), а затем в серии пенальти одолела Швейцарию (1:1)

Финальный матч Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля, также на "Уэмбли". Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

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