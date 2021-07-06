Італія - Іспанія: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Євро-2020

Текстовий репортаж першого півфіналу Чемпіонату Європи.

У вівторок, 6 липня , збірні Італії та Іспанії зійдуться в боротьбі за путівку до фіналу Євро-2020.

Півфінальний поєдинок відбудеться в Лондоні на арені "Вемблі". Початок - о 22:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Італія - Іспанія.

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Сильніший у матчі Італія - Іспанія в фіналі зіграє з переможцем другого півфіналу Англія - Данія, який запланований 7 липня (22:00) на "Вемблі".

На шляху до півфіналу італійці в плейоф пройшли Австрію, вирвавши перемогу екстратаймі (2:1), та здолали Бельгію (2:1).

"Червона фурія" в 1/8 фіналу драматично обіграла в овертаймі Хорватію (5:3), а потім у серії пенальті подужала Швейцарію (1:1)

Фінальний матч Євро-2020 відбудеться у неділю, 11 липня, також на "Вемблі". Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.

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